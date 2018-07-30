МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об интернет-агрегаторах, информации о товарах и услугах у них и ответственности их владельцев, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете и создание дополнительных механизмов для защиты прав приобретающих их потребителей. Вводится понятие владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), позволяющих не только ознакомиться с такой информацией, но и заключить договор, и произвести предварительную оплату.

Закон обязывает владельцев таких агрегаторов предоставлять потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе) товаров (услуг), а также обо всех произошедших в ней изменениях. Сделать это они смогут, разместив соответствующую информацию на своих сайтах или страничках в интернете.

Продавцы (исполнители) обязаны будут сообщать владельцам агрегаторов достоверную информацию о себе и размещать ее на своих сайтах. В случае изменения такой информации они должны проинформировать владельца агрегатора в течение одного рабочего дня с момента внесения изменений, одновременно уточнив информацию на своем сайте. Владелец агрегатора, получив такую информацию, также в течение одного дня должен внести изменения и на своем сайте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АГРЕГАТОРОВ

Владельцы агрегаторов, предоставившие потребителю недостоверную или неполную информацию о товаре (услуге) или их продавце (исполнителе), будут нести ответственность за убытки, которые потребители понесли, приобретя товар (услугу) на основании этой информации.

В то же время они не будут нести ответственность за исполнение договора, заключенного потребителем с продавцом (исполнителем) на основании предоставленной владельцем агрегатора информации, и за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи им некачественных товаров (услуг) и обмена непродовольственного товара на аналогичный. Правда, если иное не предусмотрено в соглашении между владельцем агрегатора и продавцом (исполнителем) или не вытекает из существа их отношений.

Владелец агрегатора не будет нести ответственность и за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации в товаре (услуге), в случае если он не изменял полученную от продавца (исполнителя) информацию.

Потребитель будет вправе потребовать от владельца агрегатора возврата суммы произведенной им предварительной оплаты товара (услуги). На такой возврат отводится 10 дней со дня предъявления требования. Однако он станет возможен, если товар еще не передан, или услуга не оказана в установленный срок, а потребитель направил продавцу или исполнителю уведомление об отказе от них и сообщил об этом владельца агрегатору. В возврате предоплаты может быть отказано, если продавец предоставит владельцу агрегатора подтверждение о передаче товара потребителю.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.