МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, запустил пилотный проект по роботизации оформления кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами, в дальнейшем проект может быть распространен на кредитование крупного и среднего бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

"Sberbank CIB запустил проект по роботизированной автоматизации оформления кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами. На начальном этапе проект реализуется внутри Sberbank CIB, до 1 сентября 2018 года начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных", — говорится в пресс-релизе.

"Автоматизация рутинных бизнес-процессов позволяет работникам банка сосредоточиться на индивидуальной работе с клиентами. В настоящий момент iCredo (название программного робота — ред.) применяется при оформлении кредитных договоров крупнейших корпоративных клиентов Sberbank CIB, в будущем мы планируем тиражировать его также на крупный и средний бизнес", — прокомментировал запуск "пилота" старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Программный робот с рабочим названием iCredo оптимизирует работу сотрудников Sberbank CIB с кредитными договорами крупнейших клиентов, в частности использование робота позволит в 2,5 раза сократить сроки заведения кредитных договоров в системы банка, минимизировать ошибки и снизить операционные расходы банка, отмечается в сообщении.