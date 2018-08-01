ГУСЕВ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 1 авг — ПРАЙМ. Количество майнинговых (добывающих криптовалюты) компаний в России в первом полугодии 2018 года выросло на 15%, до 75 тысяч, сообщил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"По итогам первого полугодия 2018 года количество майнинг-предприятий в России выросло на 15% и составило 75 тысяч. В индустрии майнинга уже задействованы 350 тысяч человек. По состоянию на июль 2018 года на долю России на мировом рынке майнинга приходится около 6%, что на 1% больше, чем годом ранее, в то время как лидирующие позиции занимают США и Канада", — сообщил он журналистам в кулуарах первого заседания Совета по цифровой экономике СФ РФ.

"Количество держателей криптовалют в России выросло с 2,5 миллиона человек по итогам 2017 года до 3 миллионов по итогам первого полугодия 2018 года", — добавил Припачкин.

По мнению президента РАКИБ, Россия рискует "упустить возможность стать цифровым финансовым лидером". "Цифровые деньги — уже сегодняшняя данность, и промедление России означает упущение инвестиций до 1 триллиона рублей в год", — считает он.

Припачкин также привел данные доклада Morgan Stanley по состоянию на первый квартал 2018 года, согласно которым в первую пятерку стран по объему торговли криптовалютами вошли Мальта, Белиз, Сейшельские острова, США и Южная Корея. В первую пятерку стран, где физически находится наибольшее количество бирж, входят Великобритания, Гонконг, США, Сингапур и Турция. "Россия никак не закрепляется ни в торговле, ни в размещении бирж", — указал он.