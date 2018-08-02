МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по МСФО во втором квартале выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,365 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль увеличилась на 9,5% — до 3,094 миллиарда рублей. Показатель OIBDA снизился на 4% — до 23,659 миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2018 года снизилась в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 850,9 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании при этом увеличилась на 4%, до 144,5 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 134,9 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль сократиласьь на 29%, до 9,6 миллиарда рублей.

"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала, ВЭБ — 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" — 12,01%.