ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Законопроект об ужесточении антироссийских санкций, представленный в четверг в американском сенате, предусматривает не только новые действия в отношении РФ, но и создание национального центра, который будет бороться с российской "дезинформацией", говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора Линдси Грэма.

"Законопроект включает… создание Национального центра по обработке информации и по ответу на "гибридные угрозы", противодействию дезинформации от РФ", — отмечается в заявлении. Законопроект также предполагает продление деятельности Фонда по противодействию российскому влиянию.

Кроме этого, внесенный в сенат законопроект предполагает санкции в отношении сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Он также требует от компаний, совершающих крупные сделки с недвижимостью, предоставлять информацию по этим сделкам, если они заключаются российскими компаниями. Кроме того, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин. Законопроект предусматривает также более тесную координацию с госдепартаментом по усилению санкций.

В настоящее время против России действует целый ряд санкций США, принятых из-за ситуации вокруг Крыма, конфликта в Донбассе и из-за "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.