МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Mail.Ru Group продает крупнейшему в мире сервису поиска попутчиков BlaBlaCar российский сервис карпулинга BeepCar, сообщается на сайте компании.

"Mail.Ru Group и BlaBlaCar, крупнейший в мире сервис поиска попутчиков, объявляют партнерстве. В рамках этого сотрудничества BlaBlaCar приобретет BeepCar, российский сервис карпулинга, запущенный Mail.Ru Group в 2017 году", — говорится в сообщении.

BlaBlaCar также будет продвигать карпулинг на площадках Mail.Ru Group. Начиная с осени, трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы. "Mail.Ru Group продолжит фокусироваться на развитии более крупных вертикалей: доставке еды, трансграничной торговле, классифайдах", — отметили в компании.

"Мы рады объявить о начале долгосрочного партнерства с BlaBlaCar, в ходе которого мы интегрируем BeepCar в их систему. Сотрудничество позволит нам сосредоточиться на развитии наших ecommerce-инициатив, при этом даст пользователям возможность продолжить пользоваться любимым карпулинговым сервисом", — сообщил Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group.

BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 году, став одним из крупнейших сервисов карпулинга. В россии сосредоточены свыше 15 миллионов пользователей сервиса, в то время как общий размер аудитории сервиса — 65 миллионов.