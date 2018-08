МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook на протяжении года вела переговоры с крупнейшими американскими банками и просила поделиться данными банковских счетов своих пользователей для возможного развития нового функционала приложения, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Facebook все больше хочет быть платформой, где люди будут покупать и продавать товары и услуги, помимо общения с друзьями. За последний год компания обсудила с JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и U.S. Bancorp возможные функции для клиентов этих банков, которые соцсеть может предложить на базе своего мессенджера Facebook Messenger", — сообщает издание со ссылкой на источники.

Речь идет о функции, которая показывала бы пользователям баланс их банковского счета и предупреждала бы о попытках мошенничества со счетом. Другие источники сообщают, что Facebook также просит банки поделиться данными о том, где их клиенты совершают покупки по картам, кроме как в Facebook Messenger.

Один из банков уже прекратил переговоры с компанией по этой теме из-за опасений утечки данных. Кроме того, банки не склонны делиться своими данными с компанией, так как хотят привлекать больше клиентов в своих собственных цифровых приложениях.

При этом, согласно заявлению представителя компании, Facebook не планирует использовать банковскую информацию пользователей в рекламных целях.

Google и Amazon также запрашивали банки о данных клиентов, чтобы внедрить их в базовые банковские сервисы своих приложений-помощников Google Assistant и Alexa.