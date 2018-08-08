МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) констатировала нарушение сотовыми операторами предписания по внутрисетевому роумингу, размер штрафа будет определен в сентябре, заявил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин по итогам рассмотрения антимонопольного дела в отношении операторов.

"Вопрос о санкциях за нарушение антимонопольного законодательства уже решается в рамках кодекса административных правонарушений. Мы сейчас в рамках дела констатировали факт нарушения. Мы сказали, что не будем выдавать предписание об устранении нарушений, потому что нарушение уже было устранено в рамках рассмотрения дела", — сказал Голомолзин.

"Санкции будут приняты в рамках КоАП. Думаю, что в течение сентября это решение будет принято", — добавил он.

ФАС в августе 2017 года предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря 2017 года служба продлила до 31 января для трех операторов связи — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений.