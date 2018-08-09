МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение ВС, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования.

Мессенджер Telegram оспаривает данное решение, так как считает, что документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. По мнению юристов мессенджера, складывающаяся ситуация "угрожает безопасности граждан".

В ФСБ, наоборот, уверены, что ключи для декодирования помогут "обеспечивать безопасность". Представитель ФСБ в ходе суда заявил, что спецслужба запрашивала у Telegram переписку отдельных пользователей, в которой ей было отказано.

После решения апелляционной инстанции решение Верховного суда официально вступает в силу, хотя приказ ФСБ действовал с момента издания, и на время судебных разбирательств он продолжал действовать.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать Telegram на территории России. Это было сделано на основании решения Таганского суда города Москва из-за отказа создателей приложения передать ФСБ ключи шифрования. Так как Telegram с целью обхода блокировки начал использовать хостинги компаний Amazon и Google, то российское ведомство в свою очередь начало блокировать задействованные мессенджером IP-адреса, что привело к проблемам в работе в России ряда сторонних компаний.