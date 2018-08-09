МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Официальные продажи нового смартфона Samsung — Galaxy Note9 — в России начнутся 31 августа, говорится в сообщении южнокорейской компании.

Презентация устройства состоялась в четверг в Нью-Йорке. Предзаказ для россиян продлится с 9 по 30 августа. Новый смартфон с экраном 6,4 дюйма будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen. Рекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69,990 тысячи рублей, за версию 512 Гб — 89,990 тысячи рублей.

Как говорится в сообщении, новый Note9 получил аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч – "это самая мощная батарея в линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy". "Заряда аккумулятора хватит для того, чтобы говорить по телефону, отправлять текстовые сообщения, играть в игры и смотреть фильмы с утра и до самого вечера", — перечисляет Samsung.

Кроме того, поддержка смартфоном карт microSD дает возможность расширить пространство для хранения контента пользователя до 1 Тб.

Новое перо S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), которая позволяет сделать с помощью стилуса фото, перелистнуть слайд презентации в режиме ПК, поставить на паузу или запустить видео и совершить многие другие действия. До конца 2018 года количество приложений, работающих с расширенными функциями S Pen, будет увеличено, отмечается в сообщении.

Камера также дополнена новыми возможностями. Основная камера получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп. В камеру встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.