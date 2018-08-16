МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" в телеком-сегменте в России по МСФО во втором квартале выросла на 4,9% — до 80,735 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В том числе доходы оператора от услуг мобильной связи составили 67,116 миллиарда рублей (рост на 4,4%) включая доходы от передачи данных в размере 24,212 миллиарда рублей (рост на 12,2%). Выручка от услуг фиксированной связи в РФ составила 7,89 миллиарда рублей, увеличившись на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доходы от продажи оборудования и аксессуаров сократились на 7,3% — до 5,729 миллиарда рублей.

Чистая прибыль составила 6,721 миллиарда рублей, показатель OIBDA — 31,953 миллиарда рублей. Динамика этих показателей не приводится в связи с переходом компании с 1 января на новый стандарт МСФО.

Абонентская база в России в сегменте мобильной связи на 30 июня составила 75,878 миллиона пользователей, что на 0,1% больше, чем на тот же период 2017 года. В том числе пользователями услуг передачи данных являлись 31,4 миллиона абонентов (рост на 1,4%). Доля пользователей услуг передачи данных в абонентской базе возросла до 41,4% с 40,9%. Компания отмечает, что рост числа абонентов частично содержит разовый эффект от приобретения sim-карт болельщиками, приезжавшими на чемпионат мира по футболу.

Показатель ARPDU (средний счет на одного пользователя услуг передачи данных в месяц) вырос на 10,7% — до 258 рублей.