МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Более тысячи сотрудников американской компании Google подписали письмо, в котором выразили протест против запуска цензурируемой версии поисковика для Китая, сообщает издание Gizmodo.

Ранее сообщалось, что корпорация планирует запустить в КНР проект по созданию подцензурной версии поисковика под названием "Стрекоза" (Dragonfly). Предполагается, что китайский Google будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей.

По данным издания, получившего письмо в распоряжение, многие из работников компании узнали о проекте "Стрекоза" только из сообщений СМИ. В связи с этим сотрудники потребовали от руководства большей прозрачности.

"Нам крайне необходимо больше прозрачности, место за столом, и приверженность ясным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что мы создаем", — говорится в письме.

Кроме того, письмо выражает озабоченность этическими и моральными проблемами, которые влечет за собой возвращение компании в КНР. Восемь лет назад корпорация ушла с китайского рынка именно из-за политических аспектов, в частости, из-за цензуры.

Проект "Стрекоза" ведется компанией с весны прошлого года. Сейчас доступ к поисковику Google для китайских пользователей заблокирован по условиям правительственного проекта "Золотой щит", который был введен в эксплуатацию в 2003 году. "Золотой щит" блокирует доступ к материалам, связанным с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами.