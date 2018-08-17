МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сбербанк подписал кредитное соглашение с "Мегафоном" на 80 миллиардов рублей и уже выдал 25 миллиардов рублей; средства могут быть направлены в том числе на выкуп акций оператора, сообщается в пресс-релизе банка.

"Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, сообщает о подписании кредитного соглашения на сумму 80 миллиардов рублей с ПАО "Мегафон", ведущим российским оператором связи. В рамках данного соглашения Сбербанк уже предоставил компании финансирование в виде двух траншей на общую сумму 25 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Кредиты в размере 15 и 10 миллиардов рублей под фиксированную процентную ставку предоставлены на 4 года и 5 лет соответственно.

Отмечается, что оператор намерен направить полученные средства на общекорпоративные потребности и, при необходимости, на финансирование программы выкупа своих выпущенных и размещенных акций и ГДР.

"Мегафон" с 16 июля по 22 августа проводит программу приобретения обыкновенных акций и ГДР с последующим делистингом ГДР с Лондонской биржи. Выкуп осуществляется "дочкой" оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). Она приобретет до 128,95 миллиона бумаг, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Цена покупки составляет 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР.

"Мегафон" 15 августа сообщил, что в рамках действующего кредитного соглашения привлек 21 миллиард рублей в Альфа-банке на программу выкупа акций.