МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минкомсвязь предлагает обязать операторов связи в РФ использовать средства криптографической защиты информации для идентификации абонентов, то есть повысить требования к sim-картам, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения предлагаются с целью защиты от несанкционированного доступа к информации, передаваемой по сетям связи. Согласно проекту, средства шифрования должны соответствовать требованиям ФСБ. Такие технические решения могут быть разработаны в течение двух лет, говорится в заключении Минэкономразвития на проект со ссылкой на АО "ИнфоТекс" и Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН (ИТМиВТ).

Доработанная версия проекта, согласно заключению МЭР, не распространяется на sim-карты, приобретенные оператором связи до вступления в силу приказа. То есть единовременная замена sim-карт не предусматривается.

По мнению Минэкономразвития, новации потребуют от операторов дополнительных затрат за закупку оборудования. Так, им придется закупать оборудование стоимостью 3,2 миллиона рублей за единицу, полагают в ИТМиВТ. Минкомсвязь считает, что потребуется всего 80 единиц такого оборудования на весь рынок. При этом "Мегафон" полагает, что будет нужна одна единица на каждые 10 тысяч абонентов, приводятся данные компании в отзыве МЭР. Таким образом, расходы на 260 миллионов абонентов могут составить 83,2 миллиарда рублей. Кроме того, потребуются затраты на усиление криптозащиты в размере 700 миллионов рублей.

Регулирование в части замены sim-карт могло бы иметь не всеобщий, а адресный характер, что снизило бы расходы на реализацию проекта без снижения эффективности, пишет Минэкономразвития. "Считаем необходимым установить переходный период сроком не менее чем два года с момента официального опубликования приказа", — добавили в министерстве.