МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД) планирует в будущем, при возникновении соответствующей законодательной базы, оцифровать и перевести учет выпусков облигаций на технологию блокчейн, а также создать инфраструктуру учета цифровых активов, рассказал РИА Новости директор по инновациям НРД Артем Дуванов.

"В будущем мы планируем полностью оцифровать выпуск облигаций и сделать весь процесс на блокчейне. Нашей конечной задачей остается создание вместе с лидерами рынка инфраструктуры учета цифровых активов, наличие которой – принципиально важное условие для прихода на рынок институциональных инвесторов и его динамичного развития и роста капитализации", — сообщил он. Эксперт уточнил, что оцифровка и перевод выпусков облигаций на блокчейн будет возможна "при появлении необходимой для таких сделок законодательной базы".

В октябре один из крупнейших сотовых операторов РФ "Мегафон" первым в России разместил облигации, расчеты по которым будут осуществляться по технологии блокчейн. Покупателем облигаций выступил Райффайзенбанк. НРД предоставил расчетную платформу для выпуска этих облигаций. Платформа обеспечивает конфиденциальность при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также учитывает особенности российского законодательства.

Позднее, в мае этого года, МТС также разместил коммерческие облигации, расчеты по которым будут осуществляться по технологии блокчейн. Основным покупателем выпуска стал "Сбербанк КИБ". Национальный расчетный депозитарий (НРД) предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1.

А ранее в августе Всемирный банк (ВБ) уполномочил австралийский банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) на выпуск первых в мире облигаций на базе технологии блокчейн. В отличие от проектов "Мегафона" и МТС, эти облигации пройдут полный цикл на блокчейне: они будут выпускаться, распределяться, передаваться и управляться с использованием технологии распределенного реестра. Новый долговой инструмент на базе блокчейна получит название "bond-i".

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.