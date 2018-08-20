МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российские производители предложили правительству новые меры по импортозамещению в отрасли связи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо компаний "Элтекс", "Микран", Т8, Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и ассоциации "Национальная платформа промышленной автоматизации".

Как сообщает издание, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложили обязать Huawei, ZTE, Cisco, D-Link, NEC и других иностранных поставщиков телекоммуникационного оборудования "перейти к прямому импорту своей продукции и отказаться от использования в таможенном оформлении посреднических компаний".

Авторы письма просят ввести обязательную маркировку такого оборудования и обеспечить доступ отраслевых ассоциаций к таможенной статистике. Эти меры позволят "исключить занижение НДС" при ввозе оборудования. В случае выявления "подозрительных операций" ассоциации могли бы инициировать проверки поставщиков с участием полиции, налоговых и таможенных органов.

В АРПЭ газете подтвердили участие в подготовке обращения. По информации источника издания в правительстве, письмо перенаправлено в Минпромторг, Минкомсвязь и Минфин с поручением рассмотреть и доложить о результатах. В Минфине подтвердили, что обращение поступило. В Минкомсвязи переадресовали вопрос в Минпромторг, где на запрос не ответили.

Общий объем российского рынка телекоммуникационного оборудования по итогам 2017 года составил 250-300 миллиардов рублей, в основном это закупки МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2, оценивает АРПЭ. В общем объеме доля российских производителей не превышает 6-8% (15-24 миллиарда рублей). При этом в РФ разработаны и поставлены на серийное производство линейки оборудования, способные закрыть потребности операторов связи и крупных федеральных заказчиков не менее чем на 85-90%, отмечается в письме.

Российское оборудование в основном закупают для ведомственных и корпоративных сетей связи, пояснил газете исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Если выпускать оборудование в РФ станет выгоднее, чем импортировать, то рынок может вырасти в несколько раз, уверен он.

В Cisco и "Вымпелкоме" отказались от комментариев, в Huawei, Raisecom, МТС, "Мегафоне", Tele2 и "Ростелекоме" на запросы издания не ответили.