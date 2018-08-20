МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") с понедельника отменил плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России, сообщили в пресс-службе компании.

?Ранее такие звонки оплачивались абонентом в размере 5 рублей за минуту, на "старших пакетных тарифах" входящие звонки в сети "Билайн" были бесплатными, отметили в компании. Компания стала первой среди операторов, отменивших плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге.

Условия домашнего региона уже есть и для других услуг связи. Так, пользование мобильным интернетом с апреля рассчитывается по единым правилам "как дома" на всех тарифных планах. Исходящие звонки тарифицируются на тех же условиях, что и в регионе подключения sim-карты: номера региона пребывания приравниваются к местным, а звонки на номера других регионов — к междугородным.

"Мегафон" планирует сделать бесплатными все входящие звонки в поездках по России в зоне действия своей сети с 1 сентября. В пресс-службе МТС сообщили, что планируют отменить плату за входящие звонки при поездках по стране в ближайшее время.

ФАС в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря 2017 года служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки". В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и смс в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.