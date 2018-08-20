МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против "Вымпелкома", "Мегафона", МТС и Tele2 из-за разницы тарифов смс-рассылок для государственных и частных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

"Для целей осуществления информационных, сервисных и транзакционных рассылок операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу массовой рассылки смс-сообщений. По результатам проведенного расследования, ФАС России установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале", — говорится в сообщении.

В середине июня ФАС предписала операторам "большой четверки" в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками об оказании услуг смс-рассылок. Как уточнял заместитель главы службы Андрей Кашеваров, сотовые операторы устанавливали для негосударственных банков более высокий смс-тариф, чем для госбанков.

"Кроме того, действия ПАО "Вымпелком" по отмене возможности транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу могли привести к удорожанию стоимости смс-рассылки в два раза, при этом действия оператора каким-либо образом не обоснованы", — отмечает ФАС.

Предполагается, что заседания комиссий по рассмотрению этих дел пройдут в сентябре.

В конце декабря ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за смс для клиентов. Позднее, в феврале, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи.