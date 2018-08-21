МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Мегафон" привлек кредит Газпромбанка на 15 миллиардов рублей, может направить полученные средства на выкуп акций, следует из материалов оператора.

"Мегафон"… объявляет о том, что 20 августа 2018 года подписал кредитное соглашение на сумму 15 миллиардов рублей с Газпромбанком и в рамках данного соглашения получил 2 транша на общую сумму лимита… Компания получила кредит на финансирование общекорпоративных потребностей группы и, при необходимости, планирует направить полученные средства на финансирование программы приобретения выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, осуществляемой компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом компании", — говорится в сообщении.

Кредиты в размере 10 и 5 миллиардов рублей под фиксированную процентную ставку получены на 1 год и 2 года соответственно.

"Мегафон" с 16 июля по 22 августа проводит программу приобретения обыкновенных акций и ГДР с последующим делистингом ГДР с Лондонской биржи. Выкуп осуществляется "дочкой" оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). Она приобретет до 128,95 миллиона бумаг, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Цена покупки составляет 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР.

"Мегафон" 15 августа сообщил, что в рамках действующего кредитного соглашения привлек 21 миллиард рублей в Альфа-банке на программу выкупа акций. Кроме того, 17 августа Сбербанк сообщал, что подписал кредитное соглашение с "Мегафоном" на 80 миллиардов рублей и уже выдал 25 миллиардов рублей. Отмечалось, что средства могут быть направлены в том числе на выкуп акций оператора.