МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО во втором квартале выросла на 7% — до 114,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Без учета влияния нового стандарта МСФО, на который компания перешла с 1 января 2018 года, выручка составила 114,9 миллиарда рублей, увеличившись на 7,6% со 106,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль МТС с учетом нового стандарта во втором квартале 2018 года составила 14,3 миллиарда рублей. Без учета влияния нового стандарта МСФО чистая прибыль составила 15 миллиардов рублей, увеличившись на 2,1% с 14,7 миллиарда рублей.

"Положительный эффект от значительного роста показателей выручки и OIBDA на чистую прибыль был нивелирован неденежными потерями от курсовых разниц вследствие девальвации рубля и эффектом от переход на новые стандарты отчетности МСФО", — поясняется в сообщении.

Показатель скорректированной OIBDA без учета влияния нового стандарта МСФО составил 44,2 миллиарда рублей, увеличившись на 5,1%. Этот показатель с учетом нового стандарта составил 51,5 миллиарда рублей.