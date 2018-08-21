ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Два гражданина РФ, одна российская и одна словацкая компании вошли в список киберсанкций Соединенных Штатов Америки, сообщает минфин США.

В список попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Также в список добавлены петербургская компания Vela-Marine LTD и словацкая фирма Lacno S.R.O.

Помимо этого пополнился список санкций по КНДР, куда вошли компания "Гудзон Шиппинг" из Владивостока, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", "Патриот" и "Севастополь", которые ходят под флагом России.

Санкции объявлены незадолго до выступления в конгрессе ответственной за санкции в американском минфине Сигал Манделкер, которая отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на РФ.