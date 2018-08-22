МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook разработала и ввела систему оценку репутации пользователей. Как пишет The Washington Post, система будет определять степень благонадежности пользователя по шкале от нуля до одного.

Facebook работала над новой системой, о которой ранее не сообщалось, с прошлого 2017 года.

Сотрудник соцсети, отвечающая за борьбу с дезинформацией, Тесса Лионс пояснила, что шкала оценки была разработана в рамках борьбы с фейковыми новостями.

Критерии, по которым новая система будет оценивать пользователей, компания не раскрывает: это откроет алгоритмы, из-за чего злоумышленники смогут манипулировать соцсетью.