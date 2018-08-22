МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Китайский гигант электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd. отчитается о результатах 1-го финквартала до открытия рынка США в четверг, сообщает Dow Jones.

Аналитики ожидают, что выручка основных торговых платформ Alibaba, имеющей листинг на NYSE, сильно выросла, однако прибыль могла пострадать, поскольку компания наращивает инвестиции в такие сферы, как логистика, и расширяет свои позиции в традиционном ритейле. Покупка прав трансляции недавно прошедшего Чемпионата мира по футболу на Youku, канале потокового видео Alibaba, также могла оказать давление на рентабельность, полагают эксперты. Инвесторам стоит обратить внимание на следующее.

ПРИБЫЛЬ. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают прибыль компании в размере 6,0 млрд юаней (876 млн долларов), что на 60% меньше, чем 14,6 млрд юаней за этот же период годом ранее.

ВЫРУЧКА. Квартальная выручка Alibaba, как показал опрос, вероятно, достигла 81,4 млрд юаней против 50,2 млрд юаней годом ранее.

ИНВЕСТИЦИИ. Инвесторы будут ждать любых прогнозов относительно будущих инвестиций и их возможного влияния на рентабельность, поскольку Alibaba наращивает свои расходы в этом году. В июле базирующаяся в Гуанчжоу компания инвестировала 2,2 млрд долларов в Focus Media, перспективного китайского оператора наружной рекламы, чтобы укрепить свой рекламный бизнес за пределами онлайн-платформ Alibaba. В мае Alibaba, ее дочерняя логистическая компания Cainiao Network и другие инвесторы заплатили почти 1,4 млрд долларов за 10% в компании экспресс-доставки ZTO Express Inc.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Инвесторы опасаются, что бизнес Alibaba по-прежнему уязвим для замедления экономического роста в Китае и торговых противоречий между Китаем и США. Стоит обратить внимание на возможные комментарии руководства по поводу розничных потребительских расходов и уверенности продавцов при закупке рекламы.

ТРАДИЦИОННЫЕ МАГАЗИНЫ. Руководство также может более подробно рассказать о процессе расширения компании в бизнесе физических магазинов. Alibaba добилась некоторого успеха со своими продуктовыми магазинами Hema, которых в Китае насчитывается уже более 45. Теперь приоритетом компании, вероятно, станет сервис доставки продуктов питания Ele.me, который Alibaba полностью приобрела в апреле и который активно конкурирует с Meituan Dianping. Ele.me может быть объединен с другим филиалом Alibaba и получить от инвесторов, включая Softbank Group Corp., как минимум 3 млрд долларов, сообщили осведомленные источники. Ранее в этом месяце Alibaba также подписала контракт со Starbucks<SBUX> Corp. и поможет американской сети кофеен запустить в сентябре другой сервис доставки продуктов питания в Китае.

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. Аналитики указывают, что основной розничный сегмент Alibaba в прошедшем квартале оставался сильным. Компания в этом месяце заключила несколько альянсов с другими хорошо известными розничными и потребительскими брендами США. Jeweler Tiffany & Co. запустит очередную коллекцию на сайте Alibaba Tmall. Кроме того, Alibaba будет помогать сети продуктов питания Kroger Co. управлять ее сайтом розничных продаж для китайских потребителей.