МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Американские технологические гиганты ополчились на Иран и удаляют в своих социальных сетях фиктивные аккаунты, видео и сообщения, размещаемые "киберпротивниками" для распространения ложной информации, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Google в четверг сообщила, что удалила несколько десятков каналов в YouTube, которые, как выяснилось, распространяли ложную информацию от имени государственной телерадиовещательной компании Ирана. Ведущие интернет-компании на этой неделе уже приняли меры, чтобы ограничить злоупотребления со стороны представителей иностранных государства в своих сетях. Многие из удаленных аккаунтов были связаны с Ираном.

В ходе внутренней проверки Google нашла доказательства того, что закрытые ею аккаунты связаны с телерадиовещательной компанией Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), в отношении которой с 2013 года действуют американские санкции. Аккаунты датируются как минимум январем 2017 года.

По словам компании, она закрыла 39 каналов на видеохостинге YouTube, 6 блогов на платформе Blogger и 13 аккаунтов в социальной сети Google+, заподозрив их в связях с IRIB. Общее количество просмотров соответствующих видео на каналах YouTube достигло 13 466, уточнила Google. В данных учтены только просмотры пользователями из США.

Представитель Google отказалась рассказать, почему меры в отношении иранских аккаунтов были приняты именно сейчас и оказывалось ли на компанию давление со стороны американских властей.

Google заявила, что проинформировала о выводах своего расследования Комитет сената по разведке и правоохранительные органы. Аккаунты, связанные с IRIB, "скрывали свою связь" с негласными операциями Ирана по оказанию влияния, добавила компания.

О действиях Ирана впервые заявила FireEye Inc., занимающаяся вопросами безопасности. Примерно два месяца назад она уведомила Google, Facebook<FB> Inc. и Twitter Inc. о том, что несколько подозрительных аккаунтов действуют от лица Liberty Front Press.

Фиктивные аккаунты продвигали "определенные информационно-идеологические установки и точки зрения, соответствующие национальным интересам Ирана", например публиковали пропалестинские и антиизраильские статьи, пояснил Ли Фостер, менеджер аналитической группы FireEye. Статьи были опубликованы на иранских сайтах и должны были выглядеть так, будто были написаны представителями независимой прессы или неправительственных организаций, действующих из США, Чили или Великобритании, добавила FireEye.

Google предприняла шаги через несколько дней после того, как Facebook заявила, что закрыла 652 страницы и аккаунта, а Twitter заподозрил 284 аккаунта в попытках оказания влияния от имени Ирана. Тогда YouTube сказала, что удалила один аккаунт, который, по ее мнению, был связан с иранскими государственными СМИ.