МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Китайская Alibaba, Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают возможность создания совместного предприятия в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом переговоров.

"Подтверждаю факт переговоров", — сказал он.

Представитель РФПИ и представители Alibaba и Mail.Ru Group отказались от комментариев.

В январе глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что РФПИ в ближайшее время объявит о совместных инвестициях с китайской компанией Alibaba в логистическую инфраструктуру рунета.

Глава РФПИ сообщил о планах совместных инвестиций с Alibaba в логистическую инфраструктуру российского интернета в начале декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Тогда же Дмитриев сообщил, что РФПИ планирует инвестиции в ряд российских интернет-порталов с целью расширения их деятельности за рубежом.