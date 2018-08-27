МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Facebook<FB> назначила своим новым директором по маркетингу Антонио Лючио, руководителя мирового подразделения по маркетингу и связям в HP Inc. Сейчас Facebook пытается справиться с трудностями, которые угрожают бросить тень на репутацию ее бренда, сообщает Dow Jones.

Лючио будет подчиняться директору по продукции Крису Коксу<KSGR>. Он присоединится в Facebook в то время, когда она пытается справиться с рядом вызовов, включая пристальное внимание к ее политике по защите частной информации и дебаты насчет того, насколько жестко она может контролировать оскорбительный контент или сфабрикованные новости на своей платформе.

"Сейчас компания подошла к переломному моменту, – написал Кокс в сообщении в Facebook, объявив о назначении Лючио. – Мы никогда прежде не сталкивались с такими серьезными трудностями, и у нас никогда прежде не было столько возможностей оказать положительное воздействие на мир – в наших семьях, нашей дружбе, наших сообществах и демократической системе – за счет улучшения самой сути наших продуктов. Затем мы поделимся этой историей с внешним миром, зная внутри компании, что она правдива".

Недавно Facebook показала телевизионную рекламу, чтобы восстановить доверие своих пользователей и решить такие проблемы, как сфабрикованные новости и злоупотребление данными. Компания признала, что вновь должна сосредоточиться на налаживании связи между людьми.

Ранее Лючио занимал ведущие должности в маркетинговых отделах HP, Visa и PepsiCo. Он сменит на посту маркетингового директора Facebook Гари Бриггса, который заявил об отставке в январе.