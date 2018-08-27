МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Роснано" по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 2,2 миллиарда рублей против убытка в 4,4 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании.

"Положительный финансовый результат получен, в первую очередь, благодаря росту справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 6,6 миллиарда рублей, обусловленному как органическими ростом, так и положительным влиянием ряда макроэкономических факторов. Наибольший прирост справедливой стоимости продемонстрировали проекты исторического портфеля ООО "Хевел", Ocsial S.A., Quantenna Communications, а также Фонд развития ветроэнергетики", — поясняет "Роснано".

Поступления от инвестиционного портфеля в январе-июне 2018 года превысили в 1,8 раза показатель аналогичного периода прошлого года и составили 4,3 миллиарда рублей. Активы "Роснано" на 30 июня 2018 года составили 170 миллиардов рублей против 168,4 миллиарда рублей на конец прошлого года. Обязательства компании на отчетную дату составили 74,9 миллиарда рублей против 73,2 миллиарда рублей на конец 2017 года.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Основные направления: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.