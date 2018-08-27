МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургского ООО "Инвестори" к Роскомнадзору о взыскании 5 миллионов рублей убытков, которые, как утверждает истец, причинены ему попытками ведомства ограничить доступ к мессенджеру Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Это первый иск к Роскомнадзору из-за данной ситуации, он поступил в арбитраж 27 апреля, вторым ответчиком в иске указан Минфин.

"В удовлетворении заявленных требований отказать", — огласила резолютивную часть решения суда судья Марина Огородникова. Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.

В иске говорится, что истец понес убытки из-за блокировок сторонних сервисов ведомством в попытках ограничить доступ к Telegram. Как пояснял представитель бизнесмена Александра Вихарева, руководителя компании "Инвестори", занимающейся привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость, из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту поступили жалобы клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании.

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене. Как отмечается в иске, "ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах".

Комментируя сумму иска, гендиректор отметил, что она в большей степени базируется на репутационных рисках. По его словам, любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, "наносит ущерб рыночному позиционированию".

Представитель Роскомнадзора заявил в суде, что истец не доказал незаконность действий ведомства. Он напомнил, что блокировка осуществлялась во исполнение решения Таганского суда и требования Генпрокуратуры. По словам ответчика, процедура была соблюдена, при этом блокировалось не доменное имя истца, а определенный сетевой адрес, доказательств использования которого истцом не представлено.

Представитель "Инвестори" заявил, что Роскомнадзор, "не имея возможности блокировать точечно, блокировал целыми подсетями интернета" и именно эту "массовость" истец считает незаконной. Ранее, на предварительных слушаниях, представитель компании сообщил, что сумма упущенной выгоды составляет более 10 миллионов рублей. Но поскольку, по его словам, блокировка ресурса Роскомнадзором была обусловлена "благими намерениями", поэтому сумма иска составляет лишь 5 миллионов рублей.

БЛОКИРОВКА

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

Роскомнадзор 27 апреля объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять. При этом он отметил, что работа по блокировке мессенджера не должна создавать помех другим сервисам.