ТОКИО, 28 авг — ПРАЙМ. Японский автостроительный концерн Toyota Motor Corporation сообщает во вторник о том, что инвестирует в компанию Uber Technologies Inc. 500 миллионов долларов для совместной разработки беспилотных автомобилей.

"Для продвижения сервиса предоставления автотранспорта, оснащенного технологиями управления без водителя, а также выхода на рынок обе компании договорились о сотрудничестве. Для реализации этих целей автомобиль, оснащенный технологиями управления без водителя от обеих компаний, будет внедрен для использования в сеть такси Uber. Для этого Toyota инвестирует в Uber 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении компании.

За основу такой автомашины будет взят минивэн Toyota Sienna. Его использование в качестве специального такси Uber планируется начать с 2021 года. При этом в нем, в дополнение к технологиям беспилотного управления от агрегатора, будут установлены технологические разработки японского производителя для обеспечения безопасности движения. Безопасность движения на автомобилях без водителя стала особенно актуальной для Uber после того, как в марте в ДТП с участием автомобиля этого типа погиб человек.

Uber — американская компания-пионер в сфере поиска и оплаты такси "частников". С помощью мобильного приложения компании заказчик бронирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение по карте. Как правило, водителями являются частные лица, которые пользуются своими собственными машинами, клиенты могут оценивать уровень услуг по пятибалльной системе и ставить каждому водителю оценки.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Продажи компании за первый квартал 2018-2019 финансового года составили 2,236 миллиона единиц, что на 0,9% больше, чем годом ранее.