МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. МТС, ведущий мобильный оператор в РФ, и Vodafone, крупнейший мировой оператор мобильной связи, продлили соглашение о технологическом и маркетинговом сотрудничестве, говорится в сообщении МТС.

Действующее соглашение истекло в этом году. Первое соглашение компании заключили в 2008 году. МТС тогда планировал воспользоваться экспертизой Vodafone в ходе строительства сетей третьего поколения (3G) и развития решений по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Кроме того, Vodafone предоставлял МТС возможность участвовать в глобальных программах закупок сетевого и абонентского оборудования, что обеспечило российскому оператору получение дисконтов. По словам экс-главы МТС Михаила Шамолина, компания рассчитывала снизить капзатраты на 5-10%.

"Наше стратегическое партнерство с Vodafone продемонстрировало эффективность – МТС сэкономил время и значительные ресурсы при строительстве сетей и запуске новых продуктов, что укрепило позиции компании на рынках присутствия. На нынешнем технологическом витке новый этап нашего сотрудничества благодаря доступу к ноу-хау и компетенциям Vodafone открывает перед нами возможности ускорить цифровую трансформацию, повысить эффективность бизнеса не только количественно, но и качественно", — приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по стратегии и развитию Александра Горбунова.

Продленное соглашение о стратегическом партнерстве предполагает до конца 2020 года доступ МТС к экспертизе, продуктам, проектам Vodafone и обмен практиками в новых цифровых сферах. В частности, Vodafone поможет российской компании в разработке и выводе на рынок инновационных продуктов.

МТС — первый по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец второго квартала компания обслуживала 78,1 миллиона пользователей. АФК "Система" владеет 53,03% оператора (доля эффективного участия — 50,02%), в свободном обращении находится 46,97% акций.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров. Компания основана в Великобритании. В настоящее время оказывает мобильные услуги в 26 странах, сотрудничает с мобильными операторами и фиксированными операторами на 48 и 19 рынках соответственно.