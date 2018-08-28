МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Telegram готов передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме на основании судебного решения, сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу "Код Дурова".

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил он.

Чиков также проинформировал, что изменение политики конфиденциальности Telegram является следствием судебного спора с ФСБ. "Юрист считает, что прогнозировать дальнейший ход событий еще рано. По его мнению, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом", — сообщает интернетресурс. 

# Мессенджер Telegram

Арбитраж Москвы отклонил первый иск о взыскании убытков из-за блокировки Telegram

При этом, как  говорится в обновленной Политике конфиденциальности мессенджера, Telegram будет каждые полгода публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, пока таких случаев не было. "В случае если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает подозрения в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент таких ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация будет опубликована в отчёте, публикуемом каждые полгода", — говорится в тексте о Политике конфиденциальности.

Отмечается, что данный отчет будет публиковаться в соответствующем Telegram-канале.

Особо отмечается, что Telegram по распоряжению суда может раскрыть только IP-адрес и номер телефона пользователя, если тот подозревается в терроризме.

"Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", — говорится в одном из пунктов документа.

При этом раскрытие переписки пользователей не упоминается. Чиков подтвердил ресурсу "Код Дурова", что переписка раскрываться не будет.

В ответ на публикацию обновленной Политики конфиденциальности мессенджера, Роскомнадзор сообщил, что прекратит блокировать Telegram только по решению ФСБ, пока что блокировка мессенджера продолжится. Об этом заявил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин. 

%Мессенджер Telegram

Верховный суд России отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

"Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке с предложениями о взаимодействии. Есть определенные требования, которые установлены законом и подзаконными актами и которые требуется исполнять, предоставляя ФСБ как уполномоченному органу определенные данные. В каком это порядке делается — тоже установлено… Если ФСБ устоит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера", — сказал Субботин. Он добавил, что пока Роскомнадзор будет продолжать действия по блокировке.

 

 

 

 