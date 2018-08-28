МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Telegram готов передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме на основании судебного решения, сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу "Код Дурова".

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил он.

Чиков также проинформировал, что изменение политики конфиденциальности Telegram является следствием судебного спора с ФСБ. "Юрист считает, что прогнозировать дальнейший ход событий еще рано. По его мнению, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом", — сообщает интернетресурс. Арбитраж Москвы отклонил первый иск о взыскании убытков из-за блокировки Telegram

При этом, как говорится в обновленной Политике конфиденциальности мессенджера, Telegram будет каждые полгода публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, пока таких случаев не было. "В случае если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает подозрения в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент таких ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация будет опубликована в отчёте, публикуемом каждые полгода", — говорится в тексте о Политике конфиденциальности.

Отмечается, что данный отчет будет публиковаться в соответствующем Telegram-канале.

Особо отмечается, что Telegram по распоряжению суда может раскрыть только IP-адрес и номер телефона пользователя, если тот подозревается в терроризме.

"Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", — говорится в одном из пунктов документа.

При этом раскрытие переписки пользователей не упоминается. Чиков подтвердил ресурсу "Код Дурова", что переписка раскрываться не будет.

В ответ на публикацию обновленной Политики конфиденциальности мессенджера, Роскомнадзор сообщил, что прекратит блокировать Telegram только по решению ФСБ, пока что блокировка мессенджера продолжится. Об этом заявил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин. Верховный суд России отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

"Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке с предложениями о взаимодействии. Есть определенные требования, которые установлены законом и подзаконными актами и которые требуется исполнять, предоставляя ФСБ как уполномоченному органу определенные данные. В каком это порядке делается — тоже установлено… Если ФСБ устоит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера", — сказал Субботин. Он добавил, что пока Роскомнадзор будет продолжать действия по блокировке.