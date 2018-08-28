МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор в случае невыполнения "Яндексом" требований удалить ссылки на пиратский контент заблокирует только сервис "Яндекс. Видео", у поисковика есть время до вечера четверга, сообщил РИА Новости замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин.

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно, Земляне", сообщал "Газпром-медиа". Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео".

"Только "Яндекс. Видео" (может быть заблокировано — ред.)… Вопрос именно в "Яндекс. Видео", в том ресурсе, который дает доступ к этому контенту", — сказал Субботин.

Он добавил, что не знает, отразится ли выполнение требований Роскомнадзора убрать ссылки из поисковой выдачи "технически на работе поисковика", и адресовал этот вопрос "к коллегам из Яндекса".

"Я уверен, любой поисковик способен поменять алгоритмы и исключить из выдачи пиратские ресурсы", — отметил Субботин.

Он также добавил, что уведомление Роскомнадзор направил "Яндексу" в понедельник вечером, ведомство готово к диалогу, однако "в четверг вечером" время исполнения предписания истекает.