МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор приветствует решение Telegram по изменению политики мессенджера, это первый ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российских законов, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Безусловно, Роскомнадзор приветствует такое решение администрации мессенджера, поскольку это первый, после долгого периода молчания, ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российского антитеррористического законодательства и закона об организаторах распространения информации", — сказал глава ведомства. Telegram готов информировать спецслужбы о террористах

О том, что команда мессенджера Telegram готова передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме на основании судебного решения, ранее сообщил адвокат компании Павла Дурова Павел Чиков ресурсу "Код Дурова".

Telegram готов раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, раскрытие переписки не упоминалась. Компания будет каждые полгода публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами.

В свою очередь партнер юридической компании Polegis Сергей Кормилицин, комментируя решение мессенджера о ракрытии части данных пользователей, заявил, что предложение Telegram раскрывать IP-адрес и номер телефона по решению суда законно.

"Мне кажется, что Telegram не против был предоставлять такие данные, если есть доказательства. ФСБ хотело иметь неограниченные полномочия по доступу к переписке, к IP-адресам и другим данным. Если стороны договорятся на условиях Telegram, то это будет правильным решением. Требование Telegram вполне законно", — сказал Кормилицин.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.