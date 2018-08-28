МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Поселок городского типа Иннополис в Татарстане вскоре может стать первым населенным пунктом Европы, в котором беспилотные автомобили будут использоваться в качестве повседневного транспорта. Соглашение о создании тестовой зоны для передвижения беспилотников подписано между компанией "Яндекс" и правительством республики.

Маршрут движения двух беспилотных автомобилей включает пять остановок для посадки и высадки пассажиров вблизи ключевых точек города: университета, медицинского центра, жилого квартала "Зион", а также административно-делового центра имени Попова, где находится офисы "Яндекса" и других компаний.

Пользоваться беспилотниками разрешается совершеннолетним жителям Иннополиса, давшим свое согласие на участие в тестировании. Время ожидания будет зависеть от спроса на услуги нового транспорта. Допускаются совместные поездки по маршруту. Салон автомобиля вмещает до трех пассажиров.

Свое решение создать тестовую зону решено именно в Иннополисе в "Яндексе" объяснили рядом причин: город является одним из центров российской IT-индустрии, имеет необходимую полноценную городскую среду, а его жители в большинстве своем – молодые ученые.

В "Яндексе" полагают, что подобные совместные проекты с городскими властями позволят создать необходимую законодательную базу для внедрения технологий беспилотного управления, над которыми компания работает с 2016 года. В перспективе – создание беспилотного такси и выход на международный рынок.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", положительно оценили проект "Яндекса". Именно с таких тестов, по их мнению, должно начинаться внедрение беспилотного транспорта, имеющего свои особенности и высокие требования к инфраструктуре. В ходе испытаний будет проверяться не только техническая сторона вопроса – необходимо также совершенствование матрицы поведения автомобиля и разработка соответствующего законодательства для обеспечения его эксплуатации.

Техника готова, не готовы законы и люди

Заместитель главного редактора журнала "За рулем" Игорь Моржаретто считает проект "Яндекса" очень любопытным. В настоящее время подобные тесты проводятся во всем мире. Недавно стало известно, что в Японии начинают эксплуатацию беспилотных такси. Параллельно идет такой же эксперимент в Сан-Франциско и еще в целом ряде городов. Однако ни в одной стране мира еще нет полного законодательства, описывающего все ситуации, которые могут произойти с беспилотниками. Пока законы требуют присутствия на водительском месте так называемого контролера, способного в экстренной ситуации взять управление на себя.

Моржаретто подчеркнул, что пока законодательство не может четко определить виновного в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля – производитель самого беспилотника, создатель программного обеспечения или кто-то еще. "Яндекс" протестирует беспилотные автомобили в Иннополисе

"Поэтому такие тесты будут проводиться во всем мире и то, что Россия в этом участвует, очень хорошо. Хотим мы этого или не хотим, но это – технологии пусть не завтрашнего, но послезавтрашнего дня. Надо к этому быть готовым", — считает эксперт.

По мнению специалистов, появление беспилотников в крупнейших мегаполисах планеты можно ожидать через 7-10 лет, сказал Моржаретто.

"К этому надо готовиться. Насколько я знаю, разрабатываются опытные участки эксплуатации в Татарстане. Такие же участки для испытания грузовых беспилотных автомобилей будут в районе новой трассы М11 Москва – Питер", — добавил эксперт.

По его словам, пока это будут закрытые участки, но в перспективе они могут появиться и на самой трассе, которая располагает достаточным количеством полос, а появление на ней людей и животных невозможно.

Моржаретто подчеркнул, что теоретически уже существуют и автомобили, и контролирующая аппаратура, но пока нигде в мире нет полноценной дорожной инфраструктуры для беспилотников. Существуют лишь отдельные ее элементы. Но самое главное, чего не хватает – предсказуемости в поведении обычных людей. Поэтому проекты, подобные Иннополису, призваны отрабатывать не столько техническую, сколько законодательную базу.

"Можно запрограммировать поведение машины, можно соединить ее в единое целое с дорогой, можно соединить их друг с другом и они будут между собой общаться. Но невозможно предсказать поведение обычного водителя, как он поведет себя в той или иной ситуации. Повернет он поперек дороги или нет. И пешехода то же самое", — пояснил эксперт.

По его мнению, в ближайшем будущем беспилотники будут появляться только в небольших городах на неоживленных или закрытых участках дорог, чтобы была гарантия того, что никто не свернет туда в случае пробки. Обязательно в кабине будет присутствовать контролер.

Моржаретто привел в качестве примера столичное МЦК, где сегодня уже действует система беспилотного управления. В поездах, работающих на этой линии, по сути, нет машинистов. Беспилотник для зимних дорог создадут в России

"Об этом мало кто знает. Машинистов там нет, там есть контролер, положенный по закону. Человек сидит в кабине, но управляет давно компьютер. Это – железная дорога, вправо или влево не уйдешь, есть щиты, которые гарантируют, что никто туда не выбежит. В Шереметьево между терминалами ходит подземный поезд без машиниста. Техника готова. Не готовы законы и не готовы люди", — подытожил Моржаретто.

Матрица поведения

Автоэксперт Андрей Ломанов считает проект "Яндекса" в Иннополисе абсолютно правильным. Именно с таких тестов и будет начинаться внедрение беспилотного транспорта, поскольку пока он не совсем готов выехать на дороги общего пользования. Беспилотники станут сначала эксплуатироваться на тестовых участках дорог со специально подготовленной инфраструктурой, где будут безопасны.

"С этого все и начнется: с закрытых предприятий, отдельных маршрутов. Постепенно и другие дороги будут подтягивать под использование беспилотников", — сказал Ломанов.

Правда, по мнению эксперта, в России с ее просторами и дорогами на это потребуется не одно десятилетие.

В ходе проектов, подобных Иннополису, разработчики стараются проверить и отработать матрицу поведения беспилотных автомобилей, считает Ломанов. Беспилотник все еще не является высокоинтеллектуальной системой, способной адекватно среагировать на любую дорожную ситуацию. Если водитель, видя перебегающую дорогу кошку, станет тормозить, то беспилотник будет использовать свою сложную цифровую систему.

"У него она работает по принципу "один-ноль". Если кошка уже перебежала направо, он повернет налево. И наоборот. При необходимости он просто собьет эту кошку, чтобы сохранить жизнь людей, сидящих в салоне", — пояснил эксперт.

В этом и состоит основная причина отсутствия широкого применения беспилотного транспорта —матрица поведения должна стать безопасной, а дороги должны соответствовать ее работе. Технически же сами беспилотники готовы уже достаточно давно, подчеркнул Ломанов.

"Мы луноход запустили когда? Он тоже беспилотник и ездил на огромные расстояния", — напомнил он.

Кроме того, после инцидента с беспилотным автомобилем Uber от Volvo, который смертельно травмировал велосипедистку, остро встал вопрос законодательной базы, обеспечивающей работу беспилотного транспорта, напомнил эксперт.

"Стали выяснять, кто несет ответственность. Историю особенно развивать не стали, предпочли замолчать ее. Но после этого были остановлены многие испытания", — сказал Ломанов.

По его словам, в случае ДТП с беспилотником очень сложно возложить на кого-либо ответственность за произошедшее. Инженер, придумавший матрицу, не может отвечать за аварию – он просто создал электронно-механическую систему. Производитель автомобиля к этому вообще не имеет никакого отношения – он сделал движущийся механизм. Компания, которой принадлежит беспилотник, будет перекладывать вину на техников, поскольку она только предоставляет услугу. И готовить законодательство придется очень долго, считает эксперт.

"А ДТП с беспилотниками будет достаточно много, как только они появятся на дорогах в полном объеме. Дорога – крайне непредсказуемая ситуация. Легко сделать беспилотный самолет – у него режим взлета и посадки, а остальное – полет по определенным точкам. А здесь – камень на дороге, колесо у другой машины отвалилось", — пояснил Ломанов.

Пока все эти вопросы не будут решены в ходе тестовых испытаний, подобных тому, которое проводит "Яндекс", беспилотников мы на дорогах не увидим, заключил эксперт.