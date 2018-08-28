МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности, оговорив в ней возможность передачи спецслужбам по распоряжению суда IP-адреса и номера телефона подозреваемых в терроризме, однако эта опция не будет распространяться на запросы российских служб. Роскомнадзор продолжит блокировать сервис в России.

"В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдет, то информация об этом будет опубликована в отчете, публикуемом каждые полгода", — говорится в одном из пунктов документа. Отчет будет публиковаться в telegram-канале Transparency Reports.

Издание "Код Дурова" со ссылкой на адвоката Павла Чикова, представляющего интересы мессенджера, сначала написало, что тот считает изменения следствием дела ФСБ против Telegram, однако позднее формулировка в статье была изменена на следующую: "По его (Чикова — ред.) мнению, изменения внесены в рамках политики Telegram по борьбе с терроризмом, так как мессенджер давно борется с терроризмом".

Основатель Telegram Павел Дуров разъяснил, что политика конфиденциальности обновлена в связи с регламентом ЕС о защите персональных данных GDPR (General Data Privacy Regulation), который вступил в силу в мае. Более того, он четко заявил, что с российскими спецслужбами мессенджер по-прежнему сотрудничать не намерен. Telegram готов информировать спецслужбы о террористах

"Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", — написал Дуров в своем telegram-канале, выразив мнение, что блокировка мессенджера в России вряд ли прекратится.

ФСБ НУЖНА ПЕРЕПИСКА

При этом Дуров отметил, что в России от Telegram требуют не телефонные номера и IP-адреса террористов по решению суда, а доступ к сообщениям. Эту информацию мессенджер раскрывать не планирует.

Со своей стороны в Роскомнадзоре сообщили, что блокировка мессенджера в РФ продолжится и прекратится только после того, как Telegram выполнит требования ФСБ, предоставив "ключи шифрования". "Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера", — сказал замглавы ведомства Вадим Субботин. Роскомнадзор приветствует решение Telegram по изменению политики мессенджера

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко также считает, что на ситуацию в отношении мессенджера в России введение им новой меры по борьбе с терроризмом, скорее всего, никак не повлияет. "Пакет Яровой" требует раскрытия ключей и всей переписки, причем без судебного решения, напомнил он.

При этом новую политику конфиденциальности Telegram он считает достаточно взвешенной. "Раскрытие IP-адреса не равноценно раскрытию переписки и позволяет соблюсти права пользователей", — сказал эксперт.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Федеральная служба безопасности в прошлом году запросила у Telegram информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Telegram отказался предоставить данные, и суд наложил на компанию штраф в размере 800 тысяч рублей.

После этого юристы Telegram подали иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым утвержден порядок предоставления данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявляли о невозможности предоставить ключи шифрования, поскольку шифрование происходит непосредственно на устройстве пользователя. В Роскомнадзоре эту аргументацию называли лукавством. Верховный суд России отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

Верховный суд России 20 марта 2018 года отказался удовлетворить этот иск, и Роскомнадзор сразу уведомил компанию о необходимости в 15-дневный срок предоставить в ФСБ ключи шифрования; в противном случае надзорное ведомство обещало подать в суд иск о блокировке мессенджера в РФ. Срок ультиматума истек, и уже 6 апреля ведомство подало иск в Таганский суд Москвы о блокировке мессенджера, который впоследствии удовлетворил его. Таким образом, Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России.

В настоящее время у многих пользователей мессенджер продолжает работать. Попытки заблокировать Telegram неоднократно вызывали веерное отключение IP-адресов ряда сторонних ресурсов, не связанных с Дуровым или его мессенджером.