МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская компания "Яндекс" считает определения Моссковского городского суда по прекращению доступа к пиратскому контенту в выдаче поисковика необоснованными и будет обжаловать это решение. Об этом сообщает пресс-служба компании в среду.

В компании, в частности, напомнили, что в соответствии с федеральным законом РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта, а также на так называемых зеркалах этого ресурса. Роскомнадзор заблокирует "Яндекс. Видео", если "Яндекс" не удалит пиратские ссылки

"Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно", — пояснили позицию в "Яндексе".

"Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что ещё хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее", — сообщил представитель компании.

В пресс-службе добавили, что считают "требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда. Как поисковая система Яндекс работает в полном соответствии с законодательством". Экс-глава Минкомсвязи Никифоров намерен заниматься технологическим предпринимательством

Также в компании рассказали о намерении провести совместную работу с участниками рынка, чтобы в рамках правового поля найти решение проблемы удаления пиратского контента.

"В соответствии с ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно", — пояснил представитель компании.

"Как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством. Мы будем работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля", — сказали в пресс-службе компании.

В свою очередь замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин заявил, что "Яндекс" отказался подписать меморандум по борьбе с сетевым пиратством, подготовленный Роскомнадзором совместно с правообладателями.

"Мы подготовили его вместе с правообладателями к подписанию на секции по борьбе с пиратством, которая проходила на Петербургском международном экономическом форуме, и, к сожалению, "Яндекс" проигнорировал подписание", — сказал Субботин.

Напомним, что в прошлую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление российских телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и "Супер" к поисковику "Яндекс" и постановил обеспечить предварительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу ресурса.

Речь идет о нелегальном размещении таких сериалов, как "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал ранее холдинг "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник, 27 августа, направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео".