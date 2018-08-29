МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг "Мегафона" в иностранной валюте до уровня "ВВ+" с "ВВВ-", прогноз — стабильный, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, рейтинг "Мегафона" понижен с инвестиционного уровня до спекулятивного. S&P также вывело рейтинг компании из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, куда поместило его 27 июля.

Рейтинговое действие последовало за завершением buy back "Мегафона", сообщается в релизе. "Мегафон" с 16 июля по 22 августа проводил программу приобретения обыкновенных акций и ГДР с последующим делистингом ГДР с Лондонской биржи. Выкуп осуществлялся "дочкой" оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL).

По мнению S&P, "Мегафон" будет испытывать влияние нестабильной нормативной среды в РФ, которая может сказаться операционных и финансовых показателях компании. Так, агентство отмечает неопределенность касательно объема затрат в связи с реализацией "закона Яровой" и влияния отмены внутреннего роуминга на рентабельность оператора.

S&P может повысить рейтинг компании, если отношение EBITDA к долгу у нее закрепится на уровне 2,3x, а отношение свободного денежного потока от операционной деятельности (FOCF) к долгу — на уровне выше 10%. Понижение рейтинга может произойти, если показатель EBITDA/долг поднимется выше 3,0x, а FOCF/долг — опустится ниже 5% на устойчивой основе.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец второго квартала компания обслуживала 75,9 миллиона абонентов.