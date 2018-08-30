МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Председатель правления "Мегафона" Сергей Солдатенков вышел из капитала компании, избавившись от 255,5 тысячи глобальных депозитарных расписок, следует из материалов оператора.

Его доля в уставном капитале компании составляла около 0,0412%.

Помимо этого, из капитала компании вышел член ее правления Геворк Вермишян. Он владел 6 тысячами акций компании, его доля составляла 0,000968%.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец второго квартала компания обслуживала 75,9 миллиона абонентов.

"Мегафон" с 16 июля по 22 августа проводил программу приобретения обыкновенных акций и ГДР с последующим делистингом ГДР с Лондонской биржи. Выкуп осуществляется "дочкой" оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL).