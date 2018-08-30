ВАШИНГТОН, 30 авг — ПРАЙМ. Компания Apple сообщила в четверг, что представит новые модели iPhone 12 сентября.

Компания не сообщает, о каких моделях идет речь. Ее приглашение на презентацию изображает золотой круг на черном фоне с призывом «собирайтесь в круг», но никаких деталей не приводится.

Ранее аналитики индустрии предполагали, что Apple представит три новые улучшенные модели. Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира — ее капитализация на бирже превысила 1 триллион долларов. Тем не менее, компания — лишь третий по объему производитель смартфонов в мире.