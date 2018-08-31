МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основания для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" в настоящее время отсутствуют, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" в настоящее время отсутствуют", — говорится в заявлении ведомства.

Московский городской суд 24 августа удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2?2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь шла о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно, земляне!", сообщал "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник направил Яндексу уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс. Видео". Как говорил РИА Новости замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин, срок выполнения требования службы истекал в конце четверга, в случае невыполнения требований ведомство обещало заблокировать сервис "Яндекс.Видео".

В пятницу в Роскомнадзоре отметили, что вечером в четверг, 30 августа, были получены уведомления от компании "Яндекс" о выполнении требований, указанных в определениях Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав на продукцию телеканалов группы "Газпром Медиа".

Замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин сообщил РИА Новости, что "Газпром медиа" и "Яндекс" в дальнейшем должны решать спорные вопросы по контенту на основании взаимных договорённостей, Роскомнадзор подтверждает свою готовность координировать диалог.

"Дальнейшее урегулирование спорных ситуаций, связанных с распространением пиратского контента ресурсами "Яндекса", считаем целесообразным и наиболее эффективным проводить именно на основе саморегулирования и взаимных договорённостей… Подтверждаем свою готовность выступить координирующий стороной в налаживании диалога между правообладателями и компанией "Яндекс", — сказал Субботин.