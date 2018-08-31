МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Apple Inc. планирует назвать свою новую линейку смартфонов iPhone XS, сообщает Dow Jones со ссылкой на портал новостей в технологической сфере 9to5Mac.

В публикации портала говорится, что он "с уверенностью может объявить" название новой линейки смартфона, а также то, что Apple представит две новые долгожданные модели с дисплеями OLED.

Многие полагают, что Apple представит несколько увеличенную модель iPhone X с таким же размером экрана, а также с экраном в 6,5 дюймов.

Как утверждает 9to5Mac, появится версия нового смартфона в золотистом цвете.

Кроме того, компания может представить более дешевую модель с LCD-экраном.

Apple не откликнулась на просьбу MarketWatch о комментариях. В четверг она разослала приглашения на мероприятие, назначенное на 12 сентября в ее штаб-квартире, где, как ожидается, она представит свои новые телефоны, а также новые версии Apple Watch.

9to5Mac пишет, что Apple презентует Apple Watch Series 4 с безрамочным экраном и возможностью размещать больше информации на циферблате часов.

За последние 12 месяцев акции Apple подорожали на 39%, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 19%.