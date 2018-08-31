МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Роскомнадзор отказался от блокировки "Яндекс.Видео", не найдя для этого оснований в результате проверки сервиса.

"Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" в настоящий момент отсутствуют", — заявили в ведомстве.

История с возможной блокировкой ресурса началась с подачи иска четырьмя телеканалами холдинга "Газпром-Медиа" ("2х2", ТНТ, "Супер" и ТВ3). Они пожаловались на размещение сервисом ссылок на нелегальное видео. Речь шла о сериалах "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационном проекте "Осторожно, земляне". Мосгорсуд обязал "Яндекс.Видео" устранить причину претензий, после чего ссылки на страницы с видеоконтентом были удалены.

При этом в компании заявили, что не считают требования Роскомнадзора законными, поскольку "Яндекс" не имеет возможности самостоятельно определять права на размещение определенного контента у конкретного сайта. Блокировка же ресурса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всей поисковой системы, поскольку провайдеры в основном ограничивают доступ по доменному имени. Только эта причина заставила выполнить решение Мосгорсуда. Однако оно в дальнейшем будет оспорено в судебном порядке.

"Газпром-Медиа" также не отказался от намерений подать в суд на "Яндекс" после удаления ссылок. Речь идет об уже поданных четырех исках правообладателей. Там заявили, что иск о защите прав на контент "будет подан в сроки, предусмотренные законом". В холдинге опасаются, что в противном случае после отмены предварительных обеспечительных мер "Яндекс.Видео" может вернуть ссылки на нелегальное видео. "Газпром медиа": "Яндекс" удаляет пиратский контент, но исков это не отменяет

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", высказали разные точки зрения на спор "Яндекса" и "Газпром-Медиа".

Дело в открытости интернета

Предстедатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что сложившаяся ситуация прежде всего является продолжением попыток добиться выполнения российских законов зарубежными компаниями на территории страны. Пираты, хакерские атаки, телефонные террористы – все это следствие открытости российского интернета.

"Это – первопричина всего этого. Мы должны понять, каким образом договориться с зарубежными партнерами о сотрудничестве", — считает эксперт.

В том же Китае, где интернет закрыт от внешних воздействий, пиратство в принципе невозможно, подчеркнул он. Такая же история и в США, где существует договоренность со всеми игроками рынка, позволяющая его контролировать. Россия пока не смогла выбрать своего пути.

Причина может быть в рекламодателях

Споры, подобные разбирательству между "Газпром-Медиа" и "Яндекс.Видео", по словам Клименко, лишь подтверждают безвыходность ситуации или говорят о каких-то других интересах обеих сторон. В данном случае, возможно, происходит борьба за рекламный рынок в интернете.

Попытка выставить контент телеканалов в интернет может говорить о желании "Яндекса" "приучить" телевизионных рекламодателей к Сети, считает Клименко.

"А это уже – территория "Яндекса". И пойдут перетоки рекламодателей", — подчеркнул он.

Клименко добавил, что "Газпром-Медиа" обычно ведет очень грамотную политику, поэтому столь странный спор вокруг пиратского контента явно имеет какую-то скрытую подоплеку. Он полагает, что конфликт возник из-за новой рекламной модели "Яндекса".

"Это – умные люди и заниматься глупостями они не будут. А выглядит это все, как глупость. Если искать где-то в подоснове деньги, то вот, пожалуйста, это – рекламная история", — считает эксперт.

Правообладатели почувствовали вероятность риска: рекламодатели начинают признавать возможность вложения средств в показы интернет-агрегаторов, а конкурировать телеканалам с ними в Сети будет достаточно сложно.

"У "Яндекса" достаточно большой инструментарий", — подчеркнул Клименко.

Если говорить собственно о результатах судебного разбирательства, то "Яндекс", по мнению эксперта, нашел достаточно правильное решение, которое очень напоминает "итальянскую забастовку". Теперь "Газпром-Медиа" нужно в течение 15 дней предъявить претензии, повода для которых, по большому счету, нет.

"Все убрано, все сделано. И, я думаю, в этой позиции все так пока и останется", — подытожил Клименко.

"Яндекс" осознанно размещает пиратский контент

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что "Яндекс" в настоящее время намеренно извлекает прибыль из наличия пиратского контента и он, безусловно, должен удалить нелегальные материалы. Роскомнадзор: Оснований для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" нет

"Это – идеальная схема извлечения прибыли. Какие-то люди публикуют контент, который привлекает потребителей, а "Яндекс" как будто и ни при чем. Подкопаться невозможно", — сказал Муртазин.

"Яндекс", как агрегатор, является не просто местом размещения пиратской продукции, а еще и индексирует ее. По хранению ворованного контента нет никаких вопросов – он подлежит удалению, но у агрегатора при этом нет серьезной модерации, как у Google, заметил Муртазин.

"У Google она даже чрезмерна. Выкладываешь собственный контент, а тебя просят доказать его происхождение. И если ты, допустим, хорошо поешь, то агрегатор может не поверить. Доходит до смешного", — пояснил эксперт.

Правообладатели имеют право требовать от "Яндекса" удаления ссылок на пиратские материалы. Google в таких случаях идет на сотрудничество и даже без предъявления претензий удаляет из поиска нелегальный контент, не показывая его в выдаче.

""Яндекс" этим не занимается, поскольку на фоне Google теряет поисковые запросы и хочет выглядеть более привлекательным для пользователя. Понятно, что у нас любят пиратский контент и ищут его. "Яндекс" дает им такую возможность", — считает Муртазин.

Позиция "Яндекса" проигрышная

Разумеется, такая позиция вызывает раздражение правообладателей, которые справедливо выдвигают иски против агрегатора и будут делать это постоянно, считает эксперт.

""Газпром-Медиа" – в своем праве. Будут постоянные решения суда об удалении контента", — уверен Муртазин.

Первоначально денежных претензий к "Яндексу", по его мнению, не будет, но если агрегатор продолжит свою политику, появятся иски с возмещением ущерба, который вполне можно рассчитать.

"Исходя из этого, правообладатели победят. И тут нет иных вариантов", — заключил Муртазин.