МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Apple<AAPL> Inc. сообщила, что у "очень небольшого процента" iPhone 8 выявлен производственный брак на материнских платах, в результате чего устройства самопроизвольно перезагружаются или у них зависает экран, передает Dow Jones.

По информации Apple, проблема коснулась смартфонов, проданных в период с сентября 2017 года по март 2018 года в США, Китае, Гонконге, Австралии, Индии, Японии, Макао и Новой Зеландии. Компания заявила, что бесплатно починит сбоящие устройства.

По ее словам, проблемы не затронули модели iPhone 8 Plus и другие версии iPhone.