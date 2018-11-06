МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Мегафона" одобрил предоставление займа дочернему "Мегафон Финанс" до 111,6 миллиарда рублей и поручительства на сумму до 90 миллиардов рублей на возможный выкуп акций оператора по оферте в случае, если будет принято решение о конвертации GDR в обыкновенные акции, говорится в сообщении компании.

"Мегафон" летом выкупил у миноритариев обыкновенные акции и GDR в размере 17,68% и 4,84% уставного капитала оператора соответственно. По итогам выкупа "Мегафон Финанс" стала владельцем 74% обыкновенных акций и 4,84% GDR "Мегафона". Как пояснил ранее во вторник журналистам директор по связям с инвесторами и M&A "Мегафона" Дмитрий Кононов, в какой-то момент в будущем может настать ситуация, когда компания захочет конвертировать GDR в обыкновенные акции. Пока такого решения не принято.

"Если принадлежащие ООО "Мегафон Финанс" ГДР будут погашены с получением обыкновенных акций компании, права в отношении которых удостоверяются ГДР, то ООО "МегаФон Финанс" может приобрести, в совокупности в акциями, принадлежащими его аффилированному лицу, более 75% общего количества размещенных обыкновенных акций и в таком случае будет обязано направить обязательное предложение о приобретении оставшихся акций компании", — говорится в сообщении.

По словам Кононова, для возможного выкупа совет директоров оператора одобрил предоставление "Мегафон Финанс" возобновляемого займа сроком до трех лет на общую сумму до 111,6 миллиарда рублей, а также поручительства на сумму до 90 миллиарда рублей.

"Решение о погашении ГДР, в результате которого у ООО "Мегафон Финанс" может возникнуть обязанность по направлению обязательного предложения, не принималось, и реализация обязательного предложения потребует получения всех необходимых корпоративных и государственных одобрений. Нет гарантий того, что такие одобрения будут получены, в какие сроки они могут быть получены, а также в какие сроки может быть осуществлено погашение ГДР", — говорится в сообщении.