МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в третьем квартале 2018 года снизилась на 5,7%, до 2,317 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль в третьем квартале 2018 года составила 561 миллион долларов, что в 4,2 раза больше показателя за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 848 миллионов долларов, что на 18,7% меньше аналогичного показателя в прошлом году.