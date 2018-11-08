САН-ФРАНЦИСКО, 8 ноя — ПРАЙМ. Компания Samsung Electronics Co., столкнувшаяся с падением продаж электронных устройств, в среду провела конференцию для разработчиков. На мероприятии была представлена новинка – смартфон с экраном, который складывается книжкой, а в разложенном виде близок по размеру к планшету, сообщает Dow Jones.

Диагональ экрана в раскрытом виде составляет 7,3 дюйма. Samsung заявила, что сможет начать массовое производство этой модели уже в ближайшие месяцы. Сзади смартфон оснащен еще одним небольшим дисплеем, благодаря которому основными функциями устройства можно пользоваться, не раскрывая экран.

На устройства Samsung приходится пятая часть в мировых поставках смартфонов. Компания надеется, что броская новинка поможет ей повысить продажи. Их спад вызван отчасти тем, что потребители стали реже переходить на новые модели. Кроме того, крепнут позиции китайских производителей дешевой техники. Samsung опубликовала отчетность за 3-й квартал на прошлой неделе: оказалось, что прибыль ее подразделения мобильных устройств снизилась на треть.

По данным Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов за три месяца по 30 сентября сократились на 8%, причем снижение наблюдалось уже четвертый месяц подряд. Аналитики отметили, что "отрасль фактически переживает рецессию". Поставки устройств Samsung снизились еще сильнее – на 13%.

О том, что Samsung разрабатывает смартфон со складным экраном и готовится приступить к массовому выпуску в начале 2019 года, The Wall Street Journal писала еще в июле.

Окончательный дизайн устройства пока не утвержден, но компания уже продемонстрировала участникам конференции складной экран под названием Infinity Flex. Старший вице-президент Samsung по продвижению мобильных устройств Джастин Денисон показал на прототипе, как, полностью раскрыв телефон, можно одновременно пользоваться тремя приложениями.

"Экран Infinity Flex – это будущее смартфонов", – заявил он.

Устройство со складным экраном в корне изменит базовый дизайн смартфонов, внешний вид которых остается неизменным уже более 10 лет. Однако, по словам аналитиков, цена устройства со складным экраном размером с планшет может приблизиться к 2000 долларов, и руководство Samsung признало, что им необходимо придумать интересные и привлекательные для потребителей области применения такого телефона, чтобы обосновать высокую стоимость.

Согласно оценкам, изначально рынок телефонов со складным экраном будет невелик. Strategy Analytics прогнозирует, что доля таких устройств на общем рынке проданных смартфонов в следующем году составит всего 1%, а в 2023 году – 4%.

Samsung также рассказала о планах впервые открыть для сторонних разработчиков Bixby, собственного виртуального помощника. Bixby имеет несколько преимуществ над своими конкурентами, несмотря на то, что Samsung поздно вышла в этот сегмент. Компания продает более полумиллиарда телевизоров, телефонов и бытовых электроприборов в год. Samsung пообещала, что к 2020 году все ее устройства будут оснащены помощником Bixby.

"Новое поколение технологических прорывов открыло столько возможностей, сколько мы никогда раньше не видели", – заявил Ко Тон Чин, глава мобильного бизнеса Samsung.