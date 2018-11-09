ТВЕРЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое телевизионное вещание., его запуск в регионе состоялся при участии главы Минкомсвязи Константина Носкова.

"Я, прежде всего, хочу поздравить зрителей Тверской области с тем, что регион стал первым регионом в стране, на всей территории которого вещает два сигнала цифрового качества", — заявил он в ходе церемонии подключения второго мультиплекса цифрового телевещания в Тверской области.

"Я обещаю, что к Новому году мы сделаем такой новогодний подарок всем жителям страны, все жители нашей необъятной родины до конца этого года будут иметь возможность смотреть двадцать телеканалов в цифровом качестве. Призываю всех настраиваться на цифровое телевидение", — добавил Носков.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул. Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое телевизионное вещание.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".