ТВЕРЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на следующей неделе определит формат, сроки и способы перехода на цифровое вещание, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"На следующей неделе правительство планирует рассматривать вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, где будет определён формат, сроки и способы перехода. Мы можем заверить людей в том, что будет выбрано решение максимально комфортное для граждан", — сказал Волин журналистам.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".