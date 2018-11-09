ТВЕРЬ, 9 ноя —ПРАЙМ. Тверская область первой в России перешла на цифровое телевидение; опыт региона будет учтен при внедрении нового формата в других субъектах РФ.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса — пакета телеканалов — по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул, в середине января.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "ТВ3", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

РЕГИОН ЦИФРОВОГО ТВ

В торжественной церемонии запуска в Тверской области второго мультиплекса принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Он поздравил жителей региона с переходом на цифровое телевидение и нажал условную "кнопку запуска" нового формата в регионе. До этого в регионе по цифровому формату работали каналы только первого мультиплекса.

"Мы хотели и даём качественную картинку, качественный звук, бесплатно, и это будет 20 цифровых каналов, самых популярных каналов, всем жителям нашей страны. Это новое качество жизни. Мы к этому долго шли с большими трудами, было потрачено много и федеральных инвестиций. Сегодня мы начинаем развертывать этот проект в полной мере", — заявил он.

По его словам, Тверская область не случайно выбрана в качестве пилотного региона. "Безусловно, ситуация в разных регионах отличается. Почему выбрана именно Тверь? Потому что Тверской регион действительно у нас самый передовой в этом плане", — считает министр.

Власти Тверской области в рамках подготовки к переходу на цифровое вещание построили сеть, которая обеспечивает 100% населения региона возможностью приёма федеральных программ первого и второго мультиплексов. Теперь количество и качество принимаемых жителями каналов не зависит от того, живут ли они в столице Верхневолжья, в районном центре или в удалённой деревне, — везде доступны 20 каналов высокого качества.

Переход на цифровое телевидение в регионе будет происходить поэтапно. Для помощи местным жителям организована информационная кампания, в ходе которой им разъясняют, как перейти на цифровой формат, а также о мерах социальной поддержки. Старшему поколению в настройке и подключении к цифровому телевидению помогают волонтеры.

Для помощи малообеспеченным гражданам выделено 6 миллионов рублей. Эта сумма, по словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, может быть при необходимости "удвоена или утроена".

"Мы приняли решение по поддержке наших граждан, которым необходима помощь для приобретения приставок, чтобы цифровое телевидение работало полностью и качественно на старых приемниках. … Пока на первом этапе (этой суммы — ред.) будет достаточно, но мы можем удвоить или утроить эту сумму при необходимости", — рассказал он.

Наибольшую выгоду от перехода на "цифру" получат жители сельской местности и дальних районов: число каналов автоматически увеличится в разы.

Первыми опробовать цифровое ТВ смогли жители поселка Максатиха и ряда городов, среди них Торопец, Ржев, Весьегонск, Кашин и другие. "У нас хороший, нормальный сигнал", — рассказали подключившиеся по телемосту жители города Торопец.

"Сейчас по телевидению очень много образовательных и культурных программ, которые используются в учебном процессе. И, конечно, мы очень рады просматривать это все в хорошем качестве", — сказала учитель по информатике школы Весьегонска.

По словам жителя Кашина Игоря Давыдова, с запуском передатчика второго мультиплекса более 30 тысяч горожан получили возможность смотреть 20 телеканалов в цифровом формате.

"ЦИФРА" В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

Как рассказал Носков, "масштабных проблем" при переходе на цифровое телевидение в регионе не ожидается. По опыту Тверской области цифровое телевидение будет внедряться и в других регионах страны.

"Я думаю, что как раз сейчас на примере Тверской области мы посмотрим, насколько большой масштаб проблем", — добавил он.

Какие регионы РФ следующими смогут перейти на "цифру", будет решено на заседании правительства в ближайший четверг. "Хочу вам сказать, что переход будет поэтапный, мы будем точно ориентироваться на готовность регионов по переходу на цифровое телевидение… Я думаю, что подробнее я смогу ответить на все эти вопросы после заседания правительства, где будут приняты соответствующие решения", — отметил министр.

Полностью отказаться от аналогового ТВ в России планируется после новогодних каникул, в середине января. Переход на цифровое телевидение будет обязательным — кто не успеет, рискует остаться у черных экранов.

Носков также указал, что телевидение — это всего лишь "элемент большой цифровой экономики". "Мы работаем над тем, чтобы провести широкополосный доступ к интернету для каждой российской семьи, каждого российского предприятия. Мы работаем над тем, чтобы удобно было гражданам общаться с государством, получать услуги в электронном виде, чтобы гражданам и компаниям можно было совершать юридически значимые действия в безбумажном виде. Задач большое количество и телевидение — это одна из цифровых веток развития", — сообщил он.