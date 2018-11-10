МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Число вакансий, в которых упоминается машинное обучение и искусственный интеллект, выросло в России за год в 2,5 раза, до 9 тысяч, заявил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

По его словам, АНО "Цифровая экономика" сделала запрос в HeadHunter на исследование, как обстоит ситуация с набором специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

"Выяснилось, что динамика роста спроса на этих специалистов за год увеличилась в 2,5 раза, до 9 тысяч, а за последние два года — в 15 раз. Идет огромный рост спроса на этих специалистов, причем спрос идет со стороны телекоммуникаций, и финансовой сферы", — сообщил он в ходе выступления на конференции Data Science Day.

Предлагаемая специалистам в области данных зарплата составляет от 130 тысяч рублей до 550 тысяч рублей.

"Конкуренция за этих специалистов — глобальная. Бизнес понимает, что профессионалы в сфере больших данных выбирают не между Сбербанком, "Яндексом" и стартапом, а между Москвой и любой другой точкой на карте, включая Кремниевую долину. Поэтому для нас, как для страны, в рамках программы "Цифровая экономика" важно обеспечить высочайший уровень образования, поддержать компании, создать им условия для работы, развития и выхода на международные рынки, а также повысить привлекательность нашего российского рынка труда для талантов", — отметил Ковнир.